Fine settimana da incorniciare per il volley maschile e femminile del Cus Ancona

ANCONA - Nel campionato di prima divisione colpo grosso del Cus Ancona Volley femminile che passa per 3 a 1 sul campo dell’Ancona team volley. Formazione quella allenata da Graziano Del Crudo che ha potuto contare anche sulla nuova arrivata la palleggiatrice Silvia Edu Samu. Un derby particolarmente combattuto che ha visto la squadra di casa vincere il primo set per 25 a 21. A questo punto è venuto fuori il vero volto del Cus Ancona che che in poco più di un ora si è aggiudicato tre set uno di seguito all’altro per 25 a 21, 25 a 10 e 25 a 23. E proprio il terzo set ha regalato una serie di emozioni ma alla fine il Cus è riuscito a portare a casa questa vittoria che di fatto rilancia le ragazze guidate da Graziano Del Crudo nella zona alta della classifica.

Emozioni che non sono mancate neppure in serie D dove la formazione maschile del Cus Ancona ha vinto in casa 3 a 2 contro la Virtus Volley Fano. Anche in questo caso si è trattato di un successo particolarmente sofferto per il Cus che rispetto alle gare precedenti ha lottato dal primo all’ultimo minuto di gioco pur di portare a casa questa vittoria. Fano in vantaggio al primo set 25 a 15 con ik Cus che torna in carreggiata 25 a 21. Alla ripresa delle ostilità la formazione ospite scatta in avanti: 25 a 17 ma i ragazzi di Fabrizio Sciati non ci stanno e impattano sul parziale di 2 a 2 vincendo il quarto set per 25 a 17. Gara che di fatto si decide al tie break con il Cus che si aggiudica il quinto set per 15 a 10. Cus Ancona che tornerà in campo giovedi prossimo in quel di Bottega a Pesaro