Paco Nobili sarà ancora il capitano della Nova Volley: «Mai avuto dubbi»

«Personalmente non ho mai avuto dubbi a continuare un’altra stagione in maglia Nova Volley perché giocare nella squadra della propria città ed esserne il capitano è il massimo». Parola di Paco Nobili, schiacciatore alla quinta stagione in maglia Nova Volley con quella linea bianca sotto il numero 18 che ne rimarca lo status di riferimento tecnico e caratteriale per il gruppo, oltre che renderlo riconoscibile agli arbitri come capitano della Sampress. La stretta di mano con il presidente Franco Massaccesi e con coach Giannini ha sancito l’accordo. Per Nobili che per lavoro è abituato a fermare il momento con gli scatti che rendono splendidi i lavori di “Aberrazioni Cromatiche”, l’emozione è stata comunque grande. «Non sono più un ragazzino – ha detto il 36enne schiacciatore loretano doc – ma mi sento bene, curo il mio fisico e sono estremamente motivato a giocare ancora per questa società e per questa maglia. Se avessi ritenuto di non avere più il “fuoco” e di non poter dare il massimo, sarei stato il primo a farmi da parte perché ho grandissimo rispetto per questo ambiente ma la fiducia che la società mi ha dimostrato mi riempie di orgoglio».

Sotto l’aspetto tecnico, dopo la conferma di Angeli arriva la prosecuzione con un altro schiacciatore. «Stiamo lavorando forte per provare a migliorare la squadra rispetto all’anno scorso - ha detto coach Giannini - Già l’arrivo di Giuliani in regia è garanzia di qualità e nei prossimi giorni contiamo di riuscire ad ufficializzare l’accordo per almeno un altro paio di giocatori di spessore. Con un certo orgoglio sottolineo che alle nostre idee si stanno unendo opzioni di giocatori che si sono proposti per venire a giocare in una piazza storica e con un grande pubblico come Loreto ed in una società tra le meglio organizzate e serie del panorama come la Nova Volley». “La nostra filosofia è fare ogni anno un passo avanti, magari piccolo, ma sempre in avanti» ha sottolineato il presidente Massaccesi. Nobili è un prodotto del settore giovanile di Loreto. In B ha giocato, oltre che con la Sampress Nova Volley l’anno scorso, anche con Appignano, Castelfidardo, San Sepolcro, Monte San Giusto, Porto Recanati, Jesi, Civitanova M. giocando anche un anno in serie A2 con l’allora Pall. Loreto nella stagione 2012/13