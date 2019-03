Volley, una Sampress convalescente esce sconfitta dal palas di Foligno

La prestazione c’è, il risultato ancora no. E’ ancora una Sampress convalescente quella uscita sconfitta dal palas di Foligno decisamente migliore rispetto a quella vista domenica ma anche incapace di muovere la classifica. Priva di Scuffia squalificato, con Spescha opposto e con Alessandrini alla prima da titolare, la Sampress non è stata nemmeno fortunata perché il risultato è decisamente punitivo per quanto visto in campo. Sampress Nova Volley avanti nei primi due set poi raggiunta e superata in volata. Destino diverso nel 3’ set nel quale la squadra è andata sotto 18-11, recuperando e arrivando fino a 23-23 con la palla anche per andare sul set point. Il periodo non positivo si vede dai piccoli dettagli e dopo 4 set point, annullati, Foligno ha chiuso set e match lasciando Loreto senza punti e senza sorriso.

INTEGRA FOLIGNO - SAMPRESS NOVA VOLLEY 3-0

INTEGRA FOLIGNO: Valla 20, Martinez 21, Angeli 6, Noveski 2, Merli 9, Piumi 2, Pacelli (L); Agostini, Lai, Cacciatore. All: A. Scappaticcio

SAMPRESS NOVA VOLLEY: Giuliani 4, Stoico 6, Orazi 1, Torregiani, Alessandrini 4, Ferri, Spescha 17, Nobili 10, Dignani, Massaccesi 5, Leoni (L). All. Giannini

PUNTI: 25-23: 25-25; 29-27

ARBITRI: Racchi – De Orchi