Calcio Promozione, succede tutto nel finale: Villa Musone piegato dal Valfoglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I villans tengono botta al Valfoglia ma vengono piegati con due gol nel finale Il Villa Musone non riesce ad invertire la rotta in trasferta. I gialloblu, dopo un'ottima prestazione, tornano da Tavullia a mani vuote visto che il Valfoglia si impone per 2-0. Un risultato che non racconta realmente come è andata la gara: i villans hanno tenuto testa ai biancoblu, in piena corsa play-off, per quasi tutto il match salvo capitolare negli ultimi dieci minuti. Una beffa atroce per i ragazzi di mister Marco Strappini che, nonostante l'inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, non hanno affatto sfigurato: tuttavia alla fine i tre punti vanno nelle tasche degli uomini di mister Cicerchia, cinici quanto basta per trovare il bottino pieno. Primo tempo di marca gialloblu, con i locali che fanno fatica a creare occasioni pericolose. I villans ci provano con le conclusioni di Agostinelli e con Tonuzi, mentre il Valfoglia ha solo una ghiotta occasione con il colpo di testa a colpo sicuro di Calvaresi. Nella ripresa l'espulsione per doppia ammonizione di Piccinini cambia le carte in tavola, tuttavia il Villa Musone tiene botta ai padroni di casa. A rompere l'equilibrio ci pensa il solito Calvaresi, vice capocannoniere del torneo, che al 79' trova un gol di pregevole fattura. I ragazzi di mister Strappini cercano la rete del pareggio ma in contropiede Roselli chiude i giochi nell'extra time. Finisce 2-0 per il Valfoglia così per i villans rimane l'amaro in bocca. "Abbiamo fatto una grossa prova - commenta il trainer gialloblu - che purtroppo non è bastata per portare a casa punti preziosi per la corsa salvezza, e per dare continuità alla vittoria di Cantiano. Peccato, partite così ti lasciano l'amaro in bocca".

I tabellini

VALFOGLIA - VILLA MUSONE 2-0 (0-0 pt) VALFOGLIA: Barbanti, Nesi (84' Polidori), Magnani, Gambelli, Passeri, Bastianoni, Roselli, Rossi, Vegliò (72' Zazzeroni), Calvaresi, Diomede. All. Cicerchia. VILLA MUSONE: Cingolani, Recanatini, Piccinini, Marchetti, Ortolani, Bellucci, Agostinelli (73' Moglie), Zagaglia (81' Liguori), Tonuzi, Mascambruni (67' Camilletti), Menghini. All. Strappini. Arbitro: Cammoranesi di Macerata. Reti: 79' Calvaresi, 91' Roselli. Note: Ammoniti Nesi, Barbanti, Marchetti, Zagaglia, Recanatini e Cingolani. Espulso al 63' Piccinini per doppia ammonizione Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone