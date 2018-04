Calcio Promozione, il Villa Musone non riesce a fermare l'Olimpia Marzocca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Villa Musone non riesce a fermare l'Olimpia Marzocca. I villans vengono battuti a domicilio per 3-2 dai biancoblu e non riescono a tornare al successo. I ragazzi di mister Marco Strappini hanno tenuto botta agli avversari nel primo tempo, mentre nella ripresa sono andati in difficoltà, salvo poi riaprire la sfida nelle ultime battute senza riuscire ad agguantare un pari prezioso. Adesso bisogna resettare questa sconfitta e guardare alla prossima sfida contro il Gabicce Gradara importantissima in ottica salvezza. Prima mezz'ora bloccata con le due formazioni che si difendono con ordine concedendo poco agli avversari, da segnalare solo un tiro dalla distanza di Moglie ed un rimpallo di poco a lato di Terre'. Al primo affondo gli ospiti passano in vantaggio: minuto 32, discesa di Gresta sulla destra, palla al centro per l'accorrente Pianelli che tutto solo insacca la rete del vantaggio. I villans reagiscono subito con caparbieta' e pervengono all'immediato pareggio grazie alla bella azione personale di Tonuzi, che controlla la sfera in mezzo a due uomini e batte Nucci con un tiro preciso. Ad avvio ripresa la compagine di mister Giuliani passa nuovamente in vantaggio. Contropiede fulmineo dei bianco azzurri, la palla arriva a Nacciarriti che beffa Cingolani. La sfida si accende ed i gialloblu sfiorano il pari al 60' quando Menghini chiama Nucci alla super parata con una bordata sotto la traversa. L'Olimpia Marzocca quando attacca e' pericolosa e sempre Nacciarriti, al 63', insacca la rete del 3-1. Gli ospiti avrebbero un paio di occasioni per chiudere la sfida ma non ne approfittano, così all'89' Agostinelli riapre la gara, su un bell'assist di Tonuzi. Tuttavia non basta e per i gialloblu rimane l'amaro in bocca. "Sapevamo di incontrare una squadra importante, - commenta il ds gialloblu Vincenzo Masi - purtroppo alcune nostre disattenzioni ci sono costate a caro prezzo. Peccato perchè la squadra poteva ottenere qualcosa in più ma alla fine chiudiamo la partita senza punti".

I tabellini

VILLA MUSONE - OL. MARZOCCA 2-3 (1-1 pt) VILLA MUSONE: Cingolani, Moglie (65' Liguori), Bellucci (75' Magi), Zagaglia, Ortolani, Pucci, Camilletti M. (78' Recanatini), Marchetti (67' Mascambruni), Tonuzi, Agostinelli, Menghini (83' Mossotti) A disp. Piccione, Camilletti N. All. Strappini OL. MARZOCCA: Nucci, Asoli, Canapini, Tomba, Montanari, Nacciarriti (93' Fattorini), Pigini, Gresta (83' Fizzardi), Mandolini (67' Binetti), Pianelli, Terre' (89' Sthtefanaku) A disp. Marin, Santarelli, Moschini All. Giuliani Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno Reti: 32' Pianelli, 37' Tonuzi, 51' e 63' Nacciarriti, 89' Agostinelli Note: Ammoniti Mandolini, Agostinelli, Nucci Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone