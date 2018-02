Calcio Promozione, il Villa Musone viene fermato dal Moie Vallesina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Villa Musone torna da Moie a mani vuote. I villans incappano nella terza sconfitta consecutiva e vengono battuti in casa dei rossoblu per 3-0. Uno stop che complica il cammino per i gialloblu, con la zona play-out sempre più vicina visto l'andamento delle dirette inseguitrici. Urge cambiare rotta il prima possibile per evitare di trovarsi in piena bagarre retrocessione. Primi minuti sostanzialmente equilibrati, con le squadre che lottano a centrocampo. A rompere l'equilibrio ci pensa Mosca che al 22' trova una grande rete, su assist di Borocci, e sblocca il parziale. Nella ripresa i villans ci provano e sfiorano il pareggio al 63' con Ortolani che non trova la porta da posizione favorevole. Passano due minuti ed i padroni di casa trovano il raddoppio. Giuliani semina il panico nella difesa gialloblu e viene atterrato in area. Per il signor Traini è calcio di rigore che Mastri realizza con sicurezza. Il 2-0 taglia le gambe ai ragazzi di mister Strappini che non riescono a riaprire il match. Nelle battute finali Magini trova il tris, con un pallonetto da fuori area, che chiude la sfida. "C'è poco da dire - commenta mister Marco Strappini - Se non invertiamo la rotta quanto prima ci troveremo in una zona di classifica poco piacevole. Dobbiamo reagire in queste situazioni, altrimenti ci aspettano due mesi complicati".

I tabellini

MOIE VALLESINA - VILLA MUSONE 3-0 (1-0 pt) MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Simonetti, Pierleoni (al 84' Carloni), Serafini, Spinelli, Capecci (al 63' Mastri), Borocci (al 75' Magini), Nacciarriti (al 53' Bulla), Wu (al 50' Giuliani) Mosca. All. Scortichini. VILLA MUSONE: Piccione, Recanatini, Moglie, Ruggeri (al 67' Cardelli), Ortolani, Pucci (al 16' Piccinini), Camilletti (al 55' Agostinelli), Zagaglia, Liguori (al 73' Kapitonov), Mascambruni Menghini, (al 60' Tonuzi). All. Strappini. Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto Reti: al 22' Mosca, al 65' Mastri (rig.), all'82' Magini. Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone