Calcio Promozione, basta un gol contro il Villa e il derby della Valmusone è dell'Osimana

Villa Musone, che beffa. I gialloblu vengono battuti a domicilio dall'Osimana per 1-0 grazie ad un gol di Ferri, in un match sostanzialmente equilibrato per tutti i 90 minuti di gioco. Una gara molto tattica in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi, con i ragazzi di mister Marco Strappini che hanno limitato bene l'attacco ospite. Purtroppo a punire i villans è stato il maggior cinismo della compagine di mister Mobili, brava a capitalizzare al massimo le occasioni create, in una sfida in cui probabilmente il risultato più giusto, per quello visto in campo, sarebbe stato lo 0-0. Tuttavia è arrivata la sconfitta ed adesso bisogna guardare alla prossima sfida salvezza contro il Cantiano.

La partita

Primi minuti di studio tra le due compagini che si coprono bene e concedono poco agli avversari. Il primo squillo e' per i villans, con Ruggeri che tenta la conclusione da fuori area, bloccata senza problemi a terra da Pesce. L'Osimana crea il primo pericolo al 25', quando su un'azione al limite dell'area la sfera arriva a Ferri che conclude subito ma il suo preciso rasoterra sibila a fil di palo. Ci riprova Negozi due minuti dopo ma anche la sua conclusione non trova di poco la porta. Le squadre non riescono a sfondare e così si chiude la prima frazione sullo 0-0. Ad inizio ripresa i giallorossi sfiorano il vantaggio con una palla scodellata dalla destra su cui Negozi, in spaccata, non riesce a trovare la porta da buona posizione. Risponde per i villans un minuto dopo Agostinelli, anche se la sua conclusione non e' precisa. L'equilibrio viene rotto al 67' quando la compagine di mister Mobili, dopo un'azione manovrata dalla destra, perviene al vantaggio grazie a Ferri che, dal limite dell'area, trova un rasoterra preciso a fil di palo su cui Piccione non puo' nulla. I villans cercano di aumentare il forcing offensivo ed al 75' Tonuzi tenta una conclusione volante da posizione defilata e per poco non centra la porta. I gialloblu provano il forcing finale senza successo ed i gialorossi portano a casa il bottino pieno. "C'è poco da dire in partite come queste - commenta mister Marco Strappini - Il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0 per quello che hanno fatto vedere le squadre in campo, visto che il match è stato decisamente equilibrato e con poche palle gol nitide. Nel calcio contano gli episodi e l'Osimana è stata cinica a sfruttare le occasioni create, cosa che non siamo riusciti a fare noi."

Tabellini

VILLA MUSONE - OSIMANA 0-1 (0-0 pt) VILLA MUSONE: Piccione, Moglie (86' Mossotti), Zagaglia, Ruggeri (62' Cardelli), Ortolani (85' Piccinini), Bellucci, Agostinelli, Marchetti (77' Camilletti), Tonuzi, Mascambruni, Menghini A disp. Cingolani, Recanatini, Shiroka All. Strappini OSIMANA: Pesce, Castorina, Montesi (86' Baro), Ferri, Gregorini, Ciaramitaro, Marcantognini, Morganti, Streccioni (88' Magrini), Pasquini, Negozi A disp. Prifti, Paccamicci, Gallina, Riste', Streccioni All. Mobili Reti: 67' Ferri Arbitro: Ubaldi di Fermo Note: Ammoniti Castorina, Negozi, Ferri, Magrini Matteo Valeri Ufficio Stampa Asd Villa Musone