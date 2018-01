Calcio Promozione, il Villa Musone torna al successo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Villa Musone apre il 2018 con i tre punti. I ragazzi di mister Marco Strappini si impongono per 1-0 sul Mondolfo, seconda forza del campionato, e risalgono la china della classifica. Un successo prezioso, che interrompe un digiuno che durava da troppo tempo, arrivato dopo una prestazione gagliarda. I gialloblu ottengono cosi un'altra iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato. Primo squillo del Mondolfo: punizione a spiovere dentro l'area di Paniconi, Gori stacca piu' in alto di tutti ma non trova di poco la porta. La sfida si mantiene sostanzialmente equilibrata con il Mondolfo che tiene in mano il pallino del gioco ma nessuna delle due formazioni riesce a trovare l'affondo decisivo. La svolta arrriva al 25': punizione dal limite dell'area di Menghini, la barriera salta e Gori devia la palla con un braccio. Per il signor Caponi e' rigore. Dal dischetto si presenta Tonuzi che spiazza Petrini. Gli ospiti non ci stanno e sfiorano il pareggio al 31' con la punizione a giro di Paniconi che sorvola di poco la traversa. Sul finire di frazione altra occasione per la compagine di mister Franceschelli. Morelli dalla sinistra mette palla in area gialloblu, serie di rimpalli e la sfera finisce sui piedi di Messina che calcia fuori da buona posizione. Nella ripresa la sfida si gioca molto a centrocampo, con le squadre che concedono pochi spazi, ma nel finale la gara si accende. All'87' Paniconi si fa ingenuamente espellere, dando una spinta a Cingolani mentre recupera la sfera fuori dal campo. Cio' nonostante gli ospiti sfiorano il pareggio su azione di corner ma il numero uno di casa e' insuperabile sulla conclusione a colpo sicuro di Cinotti. Sul capovolgimento di fronte Zagaglia scaglia da fuori area un rasoterra potente su cui Petrini si supera. Il forcing finale non basta agli ospiti per cogliere il pari. Finisce 1-0 per il villans. "Tre punti preziosi che ci permettono di aprire l'anno nel migliore dei modi - commenta mister Marco Strappini - Il Mondolfo ha confermato di essere una squadra temibile, che gioca bene a calcio e molto fisica. Da parte nostra siamo stati cinici e bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate, soffrendo anche un pò, ma quello che contava era portare a casa i tre punti ed alla fine ci siamo riusciti. Una prestazione di sostanza in cui magari non avremo espresso del bel gioco come in altre circostanze, ma oggi i tre punti erano troppo importanti".

I tabellini

VILLA MUSONE - MONDOLFO 1-0 (1-0 pt) VILLA MUSONE: Cingolani, Recanatini (45' Moglie), Bellucci, Zagaglia, Ortolani, Pucci, Camilletti, Marchetti, Tonuzi (71' Liguori), Mascambruni (88' Kapitonov), Menghini A disp. Piccione, Piccinini L., Piccinini M., Paci All. Strappini MONDOLFO: Petrini, Cartuccia, Morelli (88' Karajah), Gori (58' Piccioli), Travaglini, Carletti, Brocca, Tagliavento, Paniconi, Messina (71' Nicolini N.), Damiani (58' Cinotti) A disp. Landini, Nicolini A., Martinelli All. Franceschelli Arbitro: Caponi di San Benedetto del Tronto Reti: 25' Tonuzi (rig.) Note: Ammoniti Bellucci, Gori, Marchetti, Brocca Espulso Paniconi all'87' per gioco violento Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone