Ribaltone alla Vigor Senigallia: esonerato Guiducci, in panchina torna Clementi

La Vigor Senigallia cambia guida tecnica. Dopo 3 sconfitte consecutive e un solo punto ottenuto nelle ultime 4 gare, che ha fatto scivolare la squadra a -4 dai playoff, la società del presidente Federiconi ha deciso di esonerate Massimiliano Guiducci.

Già scelto il successore: è Aldo Clementi, ex Matelica (in D), Tolentino e Pergolese. E’ un ritorno: con lui alla guida la Vigor in passato ha vinto un campionato di Promozione. «A Massimiliano Guiducci va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con grandissima professionalità, competenza e serietà e l’augurio delle migliori fortune sportive per il futuro», scrive la società in una nota stampa.

La Vigor è una delle antagoniste dell’Anconitana per la promozione in serie D, ma il primo posto dista 7 punti dopo questo inizio di 2020 da dimenticare. Per Clementi l'esordio avverrà domenica in casa con il Servigliano Lorese.