Una punizione evita il ko, al Bianchelli finisce 1 a 1: Anconitana contestata

Vigor Senigallia - Anconitana finisce 1 a 1. Solo la mattonella giusta dalla quale Trombetta trova il pareggio con una punizione evita il ko ai biancorossi, dopo una partita deludente, al termine della quali i tifosi hanno contestato la squadra.

LA DIRETTA

16,42 - Sono 4 minuti di recupero

16,37 - GOL ANCONITANA - Trombetta pareggia direttamente da calcio di punizione, un pareggio tutto sommato meritato. Nessun particolare gioco o trama, ma l'Anconitana ha reagito al gol e ha meritato l'1 a 1.

16,16 - Cambio Anconitana. Esce Magnnelli ed entra Zaldua

Ore 16,10 - GOL VIGOR SENIGALLIA

Ore 16 - Inizio secondo tempo -

15,32 - Ammonito Micucci per un intervento falloso su Nacciariti.

15,30 - Calcio d'angolo per la Vigor, ed è il terzo.

15,24 - Calcia Trombetta, Tavoni esce male ma non c'è nessuno per colpire e andare in gol su calcio d'angolo.

15,23 - Primo tiro dell'Anconitana, parata del portiere senigalliese che manda in angolo.

15,21 - Contatto in area biancorossa, va giù un giocatore della Vigor che reclama il rigore, ma per l'arbitro non c'è nulla.

15,20 - Partita molto bloccata con le 2 squadre che sembrano studiarsi, senza alcuna emozione.

15,10 - L'Anconitana non si è mai affacciata con perisolosità dalle parti del portiere di casa.

Ore 15 - calcio di inizio

Formazioni:

Vigor Senigallia: Tavoni, Rotondo, Guerra, Morganti, Marzano, Savelli, Carbonari, Sassaroli, Pesaresi, Piergallini, Nacciariti. A disp: Minardi, Orlietti, Magi, Giobellina, Guadagni, Siena, Cinotti, Orciani, D'Errico.

Anconitana: Battistini, Pierdomenico, Micucci, Visciano, Mercurio, Trombetta, Magnanelli, Bruna, Cameruccio, Mansour, Ambrosini. A disp: Montuoso, Bordi, Giambuzzi, Zagaglia, Marzioni, , Baciu, Zaldua, Borghetti, Bartolini All: Ciampelli

Il presidente Stefano Marconi, che ieri mattina ha fatto visita alla squadra durante la rifinitura per caricare i giocatori, in settimana ha continuato a tranquillizzare l’allenatore, assicurando che non rischia nulla, ma è naturale che se i dorici dovessero di nuovo deludere dopo un mese da dimenticare (una vittoria in 5 partite) potrebbero aprirsi scenati inattesi. Dunque, contro la Vigor servono una prestazione convincente e, possibilmente, una vittoria.“