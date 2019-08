Nuoto, due medaglie per la Schiavoni Vela Ancona agli Italiani di categoria

Due medaglie, un argento e un bronzo, per i nuotatori della Schiavoni Vela Ancona ai campionati italiani di categoria estivi - sessione seniores, cadetti e juniores - in corso di svolgimento allo Stadio del Nuoto di Roma.

Sono quelle conquistate da Veronica Montanari, medaglia d'argento nei 200 dorso cadette (2'14"49, suo personal best) e da Emanuel Turchi, medaglia di bronzo nei 200 dorso seniores (2'01"31), un buon tempo ma lontano dal suo personale, tenuto conto che Turchi il top della forma lo ha raggiunto alle Universiadi di Napoli con la nazionale azzurra, dove ha stabilito il suo personal best con 1'58"79, che è anche il nuovo record regionale. Bene pure gli altri atleti della Vela a Roma: ottimo il sesto posto di Linda Belfiori (2'18"13) nei 200 dorso juniores, che sottolinea i grandi progressi fatti dalla nuotatrice alla Vela in questa stagione (è arrivata lo scorso settembre). Inoltre, finale nei 100 dorso per Emanuel Turchi, settimo posto, undicesimo Eugenio Vecchietti nei 50 delfino (24"68) a 2 centesimi dalla finale e prove positive anche per Pietro Guazzarotti, qualificato a Roma nei 100 e 200 dorso categoria juniores. «Un finale di stagione esaltante» hanno dichiarato i tecnici della Vela Nuoto a Roma, Sandro Paolinelli e Valentina Lucconi.