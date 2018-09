Vela, Benvenuti Gostoli e Graciotti d'oro ai campionati italiani

Poche ore fa è calato il sipario sui Campionati Italiani Giovanili in singolo di Viareggio 2018, i quali hanno regalato tante emozioni a tutti i partecipanti. Sul Palco del Villaggio Vela si è tenuta la consegna delle medaglie al Club Nautico Versilia, che ha organizzato la manifestazione federale in collaborazione con Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, LNI Viareggio e Comitato Circoli Velici Versiliesi. Non sono mancati ovviamente gli atleti marchigiani, che grazie al loro talento e alla loro grande tenacia sono riusciti a portare a casa 7 medaglie e vari posizionamenti di rilievo, contribuendo anche quest’anno alla crescita della vela nel territorio. Spiccano nelle varie classi i nomi di

O’Pen Bic U17: Federica Benvenuti Gostoli (LNI Ancona) 1° posto assoluto

O’Pen Bic U13 : Rebecca Orsetti (LNI San Benedetto) 1 ° posto femminile ( 2° assoluto)

Laser 4.7 U17: Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova) 2 ° posto

Techno 293 U15: Alessandro Graciotti (SEF Stamura) 1 ° posto; nonché fresco vincitore del titolo mondiale della stessa specialità

Techno 293 U13: Giulio Orlandi (SEF Stamura) 3 ° posto

RS:X Maschile: Carlo Cipriani (SEF Stamura) 3 ° posto

Kiteboarding U19: Irene Tari (CV Portocivitanova) 2° posto

Non poteva mancare l’encomio e la soddisfazione del presidente FIV Marche, Vincenzo Graciotti: «Mi complimento in primis con tutti gli atleti marchigiani che hanno partecipato, anche quest’anno sono stati tanti e questo dimostra che il movimento velico locale si sta avviando a una crescita che a lungo abbiamo sperato e per questo vanno anche ringraziati i presidenti, dirigenti e coach dei circoli. Un plauso ai surfisti ma soprattutto ad Alessandro Graciotti che ha confermato il primato dello scorso anno, dopo la strabiliante vittoria del campionato mondiale». Un filo di rammarico per quegli atleti che ambivano a qualcosa di più: «Mi dispiace per le due ragazze d’argento del Club Vela Portocivitanova – sottolinea Graciotti - Maria Giulia Cicchinè nel Laser, che è stata condizionata prima da una pesante squalifica e poi dalle sole 4 prove disputate a causa del meteo, e Irene Tari, che ha riconfermato il titolo di vice-campionessa italiana kite senza tuttavia raggiungere quell’oro che insegue da due anni. Compromesso da squalifiche e dalle poche prove disputate anche Rodolfo Silvestrini nel Laser Radial, in assoluto uno dei migliori specialisti di questa classe nel panorama internazionale».