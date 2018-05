Nuoto sincronizzato, en plein d'oro a Cesenatico per la Vela

Nello scorso weekend a Cesenatico s'è svolta l'undicesima edizione del Trofeo Around Sincro, manifestazione propaganda a cui hanno preso parte 700 atlete appartenenti a più di 30 società provenienti da varie regioni d’Italia, impegnate con oltre mille esercizi. Ottimi risultati per le sincronette Vela Nuoto Ancona, le anconetane si sono distinte per la loro bravura, monopolizzando il gradino più alto del podio in quasi le competizioni a cui hanno partecipato e conquistando ben 21 medaglie d'oro, (su 34 esercizi) e 4 d'argento.

Gli ori sono giunti dal solo ragazze di Giada Borgiani, argento per Elena Zaccone, dal solo juniores di Elisa Viola, dal solo seniores di Alessia Manzotti, dal solo assolute di Valentina Veroli, dal trio esordienti B composto da Victoria Bottegoni, Beatrice Guidi e Selvaggia Cappanera, dal libero combinato assolute (Gaia Mainardi-Valentina Veroli-Alessia Maria Manzotti-Gioia Piersanti-Sofia Gioia-Elena Zaccone-Giada Borgiani-Giulia Righi-Camilla Scialpi), dal libero combinato esordienti A (Federica Mariani-Eva Gatti-Martina Forconi-Lucia Borgiani-Giulia Petruio-Beatrice Guidi-Federica Farina-Giada Gatto), dal libero combinato ragazze (Elena Zaccone-Giada Borgiani-Giulia Righi-Camilla Scialpi-Siria Cardogna-Eleonora Bevilacqua-Rachele Luciani-Federica Mariani), dal duo juniores Sofia Gioia-Elisa Viola (argento con Gioia Piersanti-Giulia Righi), dal duo esordienti C Selvaggia Cappanera-Emma Sigarini, esordienti B (Lucia Borgiani-Giulia Petruio), esordienti A (Eva Gatti-Martina Forconi), dal solo esordienti C di Lucia Borgiani e da quello esordienti A di Federica Mariani, dal duo ragazze Giada Borgiani-Elena Zaccone, argento a Siria Cardogna-Camilla Scialpi, infine oro al trio ragazze Elena Zaccone-Giada Borgiani-Camilla Scialpi, argento a Siria Cardogna-Eleonora Bevilacqua-Rachele Luciani, oro alla squadra esordienti B (Lucia Borgiani-Giulia Petruio-Victoria Bottegoni-Beatrice Guidi-Selvaggia Cappanera) a quella esordienti A (Federica Mariani-Eva Gatti-Martina Forconi-Lucia Borgiani-Giulia Petruio-Victoria Bottegoni-Beatrice Guidi), a quella ragazze (Elena Zaccone-Giada Borgiani-Giulia Righi-Camilla Scialpi-Siria Cardogna-Eleonora Bevilacqua), a quella juniores (Sofia Gioia-Elisa Viola-Elena Zaccone-Giada Borgiani-Giulia Righi-Camilla Scialpi) e a quella seniores-assolute (Gaia Mainardi-Valenti Veroli-Alessia Maria Manzotti-Gioia Piersanti-Sofia Gioia-Elisa Viola-Elena Zaccone-Giada Borgiani).