Vela Ancona: la squadra di nuoto dorica torna in vasca

La squadra di nuoto della Vela Ancona, che riunisce nuotatori del capoluogo, di Chiaravalle e di Osimo, è di nuovo all'opera da inizio giugno per preparare i futuri appuntamenti dopo il lungo lockdown. Ecco l'head coach della squadra, Sandro Paolinelli.

«Stiamo nuotando per il momento tre volte alla settimana - spiega il coach - dunque a ritmo piuttosto ridotto, allenamenti di un'ora e mezza alternati a sedute di palestra. Una scelta societaria anche per verificare la risposta degli atleti e per capire alcuni aspetti dal punto di vista organizzativo. Nel periodo del lockdown abbiamo fatto insieme attività a secco, collegati via cellulare o pc, e si sono sempre comportati benissimo. Dunque li ho ritrovati molto bene dal punto di vista fisico e atletico, tutti tirati a puntino. Certamente il contatto con l'acqua è mancato e tutte le caratteristiche dei nuotatori, la sensibilità e il fatto di sentirsi bene nell'ambiente acquatico è stato perso per tre mesi. Quindi tutta la prima parte dell'allenamento è proiettata alla ripresa della confidenza con l'acqua. Faccio i complimenti a tutti per come si sono comportati in questi tre mesi di lockdown, sono fiducioso che la prossima stagione possa essere di altissimo livello, proprio come avrebbe potuto essere quella interrotta a fine febbraio».

Agli atleti, in occasione del lockdown, è stata presa quotidianamente la temperatura adottando tutte le precauzioni del caso. Tra gli obbiettivi dell'allenatore c'è la riconquista di acquaticità e sensibilità nel minor tempo possibile. «Ci sarà ora una seconda fase di costruzione che ci vedrà impegnati fino a metà luglio per una prima fase regionale di gare, prevista il 19 luglio. Poi ci sarà una finale a otto atleti per ogni specialità che si terrà i primi di agosto, probabilmente a Pesaro. Tutte queste gare saranno valide come Campionati Italiani di categoria, come stabilito dalla Federnuoto nazionale. E poi i nostri atleti migliori, Emanuel Turchi, Eugenio Vecchietti, Veronica Montanari e Linda Belfiori, saranno impegnati nel Trofeo Sette Colli a Roma dal 12 al 14 agosto che è valudo come Campionato Italiano assoluto». E infine aggiunge: «Per le nostre difficoltà di orari e per tutto quello che è successo il nostro obiettivo è rivolto più lontano. Queste gare non contano molto, per noi è solo una ripartenza. Per poi dedicarci in maniera più efficace, da settembre in poi, a preparare la prossima stagione. E' una prossima stagione che inizia già adesso, anche se ci saranno gare tra luglio e agosto. Una ripartenza, insomma, che ci vedrà subito impegnati, ma guardando più lontano».