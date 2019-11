Eccellenza, Valdichienti - Anconitana 0-0: segui la DIRETTA del match

58' Fallo di mano di Enow in area preceduto da una spinta di Zaldua

57' Altra conclusione di Giambuzzi dalla distanza, palla alta sulla traversa

56' ammonizione per Pierdomenico

55' Giambuzzi tenta la conclusione da 30 metri, Mallozzi blocca in due tempi

47' Battistini salva su Castellano, che tira di prima intenzione

46' ripresa la partita

FINE PRIMO TEMPO

42' Occasione Valdichienti: palo di Castellano di destro a giro

41' Ammonito Mansour per fallo su Panichelli

40' Colpo di testa di Enow, che shiaccia troppo il pallone davanto a Battistini. Il portiere non ha problemi

39' Tiro di Badiali dal limite dell'area, Battistini salva in calcio d'angolo

34' Conclusione dell'Anconitana con il colpo di teta di Magnanelli

32' Primo cambio per il Valdichienti: entra Badiali per Pennacchioni, quest'ultimo lascia il campo per infortunio

31' Rovesciata di Castellano, risposta di Battistini ma il gioco era già fermo

30' Paura per l'Anconitana. colpo di testa di Panichelli, che arriva sul calcio d'angolo per i padroni di casa: palla di poco fuori

22' Gol di Adami, ma l'arbitro aveva già fisichiato un'irregolarità al momento della conclusione. E' ancora 0-0

13' Bella apertura di Mansour per Ambrosini, quest'ultimo pescato in fuorigioco mentre dava vita al contropiede

9' Occasione Valdichienti: Micucci anticipa Castellano e allontana il pericolo davanti alla porta

5' Punizione di Trombetta a rientrare, Mallozzi blocca senza problemi

3' Anconitana in attacco, Mallozzi salva su Ambrosini

2' Caduta in area di Zaldua, ma l'arbitro lascia correre. L'attaccante è scivolato

1' Partiti

Formazioni ufficiali:

VALDICHIENTI: Mallozzi, Panichelli, Tartabini, Fermani, Lattanzi, Enow, Emiliozzi, Moretti, Pennacchioni, Castellano, Adami. A disp: Carnevali, Cudini, Salvatelli, Pandolfi, Badiali, Frontini, Monterubbianesi, Bruni, Pepa. All. Giandomenico.

ANCONITANA: Battistini, Pierdomenico, Micucci, Visciano, Mercurio, Trombetta, Giambuzzi, Magnanelli, Zaldua, Mansour, Ambrosini. A disp: Montuoso, Borghi, Borghetti, Zagaglia, Bruna, Marzioni, Terranova, Cameruccio, Bartoloni. All. Ciampelli.