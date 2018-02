Calcio, torneo giovani speranze città di Recanati: tutto pronto per le fasi finali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il "4° Torneo Giovani Speranze - Città di Recanati" giunge al gran finale. Dopo tante sfide appassionanti, gol, divertimento, la competizione riservata alla categoria Esordienti (2005) ed organizzata dal Villa Musone arriva all'epilogo, e come sempre riserverà grandi sorprese con delle finali molto interessanti. Dopo che i quarti di finale sono stati vissuti sui binari dell'equilibrio, le premesse per vivere delle "finals" emozionanti ci sono tutte. Domenica 11 Febbraio il campo sportivo di Villa Musone si colorerà di tanti giovani, e promettenti, atleti pronti a sfidare l'avversario di turno per arrivare in fondo alla competizione. La mattina prevede le due semifinali, con il seguente calendario: alle ore 9.30 prima semifinale tra Fc Vigor Senigallia e Academy Civitanovese, alle ore 10.45 si incontreranno Afc Fermo e Villa Musone. Nel pomeriggio si riparte alle 15.30 con la "finalina" per il 3°- 4° posto, in cui si sfideranno le perdenti delle due semifinali. A seguire, alle ore 16.45, la finalissima con le vincenti delle due semifinali che si contenderanno il successo. Al termine via alle premiazioni, per concludere così la giornata dedicata al calcio giovanile. Vi aspettiamo. Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone