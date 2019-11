Atletica Amatori Osimo, al via il 7° Cross Valmusone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

E’ iniziato il conto alla rovescia del 7° Cross Valmusone, che Domenica mattina 24 Novembre porterà a gareggiare sui prati circostanti il campo scuola di Atletica della Vescovara di Osimo , i migliori specialisti di corsa Campestre Nazionali . L’importante evento sportivo, organizzato dall’Atletica Amatori Osimo Bracaccini, sarà la seconda e ultima prova valida per la composizione della squadra Azzurra che l’8 dicembre prenderà parte ai Campionati Europei di Corsa Campestre di Lisbona . La Kermesse crossistica si svilupperà su un tracciato altamente tecnico, con una varietà di altimetrie capaci di esaltare le prestazioni atletiche di ogni atleta. Il Cross della Valmusone oltre ad assegnare le maglie azzurre sarà valido come 5° prova di CDS Regionale Settore Master e 5^ prova di Gran Prix di Corsa campestre del Settore Giovanile . Undici le gare in programma che vede nell’elenco dei già iscritti il vincitore assoluto della prima prova di Sgonico (Trieste) Nekagenet Crippa della ASD.Trieste Atletica , Stefano La Rosa e Sergiy Polikarpenco del G.S. Carabinieri Enrico Vecchi Atl. Rodengo Saiano Mico. Le due Piemontesi Valeria Roffino del G.S. Fiamme Azzurre e Martina Merlo del G.S. Aeronautica Militare oltre a Maria Chiara Cascavilla della Fratellanza 1874 Modena. Nel Cross Corto il Marchigiano pluricampione Italiano in gare di mezzo fondo Simone Barontini. Angela Mattevi la ragazza di Segonzano dell’ Atletica Valle di Cembra laureatasi sabato scorso campionessa del mondo Under 20 di corsa in montagna in Patagonia Argentina . Per tutta la comunità sportiva Osimana il sipario su questa grande manifestazione crossistica si alzerà alle ore 9 quando a prendere il via saranno le prime tre gare riservate alle varie categorie dei Master. A seguire alle ore 10.45 altre due gare delle categorie giovanili Ragazzi/e, Cadetti/e; alle Ore 11.10 le tre categorie A B C degli Esordienti; ore 11,20 prenderanno il via le Promesse e Seniores femminili; alle ore 12,oo Promesse e Seniores Maschili; ore 12.50 una 2 Km valida per la selezione della staffette Maschili e Femminili a chiudere l’intensa giornata di gare le ultime due partenze degli Allievi e Juniores femminili e maschili . Alla conferenza stampa tenutasi presso la Sala Maggiore del Palazzo Municipale di Osimo il Presidente Alessandro Bracaccini ha presentato l’evento ai convenuti: Sindaco della città di Osimo Simone Pugnaloni, Presidente del Coni Regionale Fabio Luna, Amministratore delegato dell’Astea S.p.a. Fabio Marchetti, Assessore Sport Comune di Montefano Massimo Sparapani, Prof. Romano De Angelis e al testimonial della Manifestazione Daniele Caimmi un atleta marchigiano più volte maglia azzurra. Per tutta l’intera mattinata l’evento verrà ripreso dagli operatori televisivi della Time Line Service di Luca e Mario Giannini e trasmesso in diretta streaming link:https://youtu.be/jl02sB3p7aY Foto: Sauro Strappato e Sandro Quercetti Comunicato : Gianni Le Moglie e.mail giannilemoglie@libero.it