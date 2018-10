Sconfitta con poche recriminazioni, la Conero Planet cade in terra umbra

Poca gloria per l’Eurosped NumanaBlu che a Trevi ha lasciato set e punti alla formazione locale nella 1° giornata della serie B1 femminile. Partenza decisa della squadra di Bacaloni capace di salire 4-13 con attacchi precisi ed errori avversari, poi la reazione delle umbre capaci di ricucire e superare piazzando un parziale che ha tarpato le ali alle doriche. Ininfluenti gli ingressi dalla panchina di Marcelletti e Malatesta per provare a raddrizzare il set. Nel 2’ parziale la Conero è rimasta al buio partendo subito sul 7-0 e lasciando campo libero alle trevane trascinate dall’ottima Capezzali ma, soprattutto, affossata dai propri errori ed innervosite da qualche svista arbitrale. Il 25-11 ha lasciato comunque poco adito alle recriminazioni. Nel 3’ parziale la squadra è rimasta sempre a contatto della quotata formazione di casa. Sul 20-18 il break decisivo delle locali che hanno lavorato bene a muro chiudendo 25-19 ed incassando 3 punti meritati. La Conero si gode la buona prestazione del libero Barzetti, precisa in ricezione e presente in difesa, ed anche le centrali Canonico e Vescovi ma deve riflettere sui troppi errori in attacco. Sabato prossimo l’esordio in casa contro un’altra big come l’Helvia Recina Macerata.

LUCKY WIND TREVI - EUROSPED NUMANABLU CONERO PLANET ANCONA 3-0

LUCKY WIND TREVI: Della Giovampaola, Tiberi 4, Monaci 4, Ciancio (L), Roani 6, Capezzali 19, Bozzi, Patasce, Cruciani 5, Sabbatini (L), Caraboni, Capelli 6, Casareale , Di Arcangelo. All. Sperandio

EUROSPED NUMANABLU CONERO PLANET ANCONA: Da Col 6, Barzetti (L1), Alessandrini 7, Penna, Marcelletti 0, Giuliodori, Canonico 6, Bellucci 5, Rapisarda 1, Brutti (L2), Giombini 1, Marcellini, Malatesta. All. Bacaloni

PUNTEGGIO: 25-20 (28’); 25-11 (22’); 25-19 (26’)

ARBITRI: Bolici e Mori