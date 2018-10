Le squadre di Riccardo in acqua per ricordare il capitano campione

Si giocherà alla piscina del Passetto, nei giorni di giovedì 1 e venerdì 2 novembre, e sarà un torneo di pallanuoto maschile di “common training”, come viene definito in gergo sportivo, intitolato alla memoria di Riccardo Cesini, ex giocatore e per oltre dieci anni capitano della Barbato Design Vela Ancona, nonché campione del mondo di vela, prematuramente scomparso lo scorso mese di marzo. Non sarà un torneo vero e proprio: le partite saranno arbitrate da tesserati delle squadre partecipanti al multiplo confronto, e non sono previste fasi finali. Al torneo parteciperanno, oltre alla Vela Ancona, squadra ospitante, le formazioni di Latina, Pescara e President Bologna, anch'esse di serie A2 maschile, quindi quelle della Rari Nantes Imperia e della Jesina di serie B e la Team Osimo di serie C. Un nutrito girone all'italiana in cui si confronteranno quasi tutti contro tutti. Il programma prevede, infatti, giovedì 1 alle ore 18 Vela-Latina e alle 19.30 Imperia-Jesina. Quindi venerdì 2 alle 10 Imperia-Osimo, alle 11.30 Latina-Pescara, alle 13 Vela-Bologna, alle 14.15 Imperia-Jesina, alle 15.30 Latina-Bologna e alle 16.45 Vela-Pescara.

La Barbato Design Vela Ancona schiererà tra le proprie file il confermato ed esperto mancino Davide Cesini, fratello dell'ex capitano cui è intitolato l'evento, anconetano trapiantato in liguria ma dallo scorso anno tornato a giocare con la calottina dorica, nonché il centroboa romano Giacomo Cardoni, ad Ancona già due stagioni fa. Mancherà, invece, il venticinquenne croato Vinko Lisica, che si unirà ai nuovi compagni di squadra della Vela Ancona la settimana successiva, ma che si è già presentato agli allenamenti al Passetto nelle scorse settimane per un breve periodo in cui ha messo in mostra le sue doti. Spiega coach Igor Pace: «Abbiamo colto questa occasione, all'inizio della nuova stagione, per organizzare un common training e dopo aver parlato con Davide (Cesini, ndr) e con la sua famiglia ci è sembrato opportuno stare insieme per ricordare Riccardo. Infatti abbiamo invitato l'Imperia, società in cui ha giocato Davide, ci abbiamo provato anche con il Como, c'è il Pescara, tutte società care alla famiglia Cesini, sarà una bella occasione per ricordarlo. E probabilmente lo ripeteremo anche la prossima estate, in maniera più goliardica. Per la nostra squadra sarà la prima occasione per confrontarci con avversari di livello. Siamo ancora in fase di rodaggio, avremo l'occasione di rivedere in acqua anche Giacomo Cardoni, nonché di testare tanti giovani ex under 17, come Francesco Alessandrelli, Forgione, Moretti e Mulloni».