Torneo di minivolley e saggio di Natale, quante presenze al Palacus di Posatora

ANCONA - Quella di domenica è stata una giornata da incorniciare per il Cus Ancona che all'impianto di Posatora ha fatto registrare il tutto esaurito in fatto di presenze. Una domenica che è iniziata all'insegna del minivolley con il Cus Ancona che ha organizzato una sorta di torneo per bambini e bambini in età compresa tra i 5 e 12 anni a cui hanno partecipato oltre al Cus il Camerano e il Castelfidardo.

Un momento di festa con tanto di merenda a metà mattinata con l'intero evento che ha visto l'organizzazione proprio del Cus Ancona. In campo il responsabile tecnico del mini volley Michele Pelosi assieme al resto dello staff composto da Alessandro Bughi, Cecilia Lotti e Giulia Vecchietti. Ad assistere alle partite i tanti genitori nonni compresi al seguito dei bambini. Giusto il tempo di sistemare il pallone geodetico di Posatora che nel pomeriggio è andato in scena il saggio di fine anno organizzato questa volta dalla sezione ginnastica artistica ritmica e psicomotricità sempre del Cus Ancona. Evento che ha coinvolto l'intero staff tecnico coordinato da Nadia Baldoni. Saggio che ha visto anche la presenza di Babbo Natale forse un po distratto sicuramente stanco al punto tale che si era dimenticato di mettere la sveglia con i bambini che hanno rischiato di rimanere senza reagali sotto l'albero. A raccontare questa storia da libro cuore poi conclusasi nel migliore dei modi la voce fuori campo di Maurizio Socci anche se in tanti si sono fatti una idea circa il Babbo Natale addormentato sulla poltrona poi svegliato dalle bambine del Cus Ancona. Ad assistere a questo spettacolo in un gioco di luci curato nei minimi particolari tanti genitori che hanno trovato posto all'interno del pallone geodetico del Cus Ancona.