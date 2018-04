Torneo città di Filottrano, dopo 18 anni il trofeo è dei padroni di casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Grande spettacolo e grande successo di pubblico per il "18° Torneo Città di Filottrano" l'evento del calcio giovanile rivolto alla categoria Esordienti 2005 ed organizzato dall'Us Filottranese. La manifestazione, partita giovedì 29 Marzo e conclusasi lunedì 2 Aprile, ha visto sfidarsi diverse realtà importanti del panorama giovanile regionale. Le 16 contendenti, divise in quattro gironi di sola andata, hanno dato vita a match interessanti e mai banali, in cui il divertimento e lo stare insieme sono stati due ingredienti fondamentali. Alla fine il campo, anzi i campi visto che si è giocato sia al principale che al sintentico del "San Giobbe", ha emesso i suoi verdetti: nel girone A, che vedeva insieme FC Vigor Senigallia, SA Castelfidardo, Robur Macerata e United Civitanova, si è affermata nettamente a punteggio pieno la Fc Vigor Senigallia. Nel girone B, dove c'erano Jesina Calcio, Camerano Calcio, Filottranese B e Atletico Calcio PS Elpidio, si è imposta a punteggio pieno la Jesina. Nel girone C, in cui erano inserite Villa Musone, Giovane Ancona, Moie Vallesina e Portorecanati, il Villa Musone hanno chiuso da prima della classe con 9 punti. Infine nel girone D, in cui erano accoppiate Filottranese, Tolentino, Olimpia Marzocca ed Osimana, i giovani biancorossi si sono affermati a punteggio pieno. Nella mattinata di lunedì 2 Aprile sono andate in scena le semifinali, per decretare gli accoppiamenti con cui stilare la classifica dal 1° al 16° posto, e nel pomeriggio via alle finali. Nella "finalina" per il 3-4° posto la Jesina Calcio si è imposta 4-2 ai calci di rigore contro il Villa Musone, mentre nella finalissima, che vedeva di fronte la Filottranese e la Vigor Senigallia, i biancorossi si sono imposti per 1-0 sui pari età senigalliesi scrivendo per la prima volta il loro nome dell'albo d'oro della manifestazione in cui si annoverano diverse compagini blasonate. Si è conclusa così questa 18° edizione, ormai una tradizione tra i tornei regionali per la categoria, che appassiona tanti genitori ed addetti ai lavori. Ovviamente il tutto è stato reso possibile dall'organizzazione precisa da parte della società biancorossa e dal lavoro di tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa.

«Questa edizione è stata sicuramente un doppio successo - commenta il presidente della Nese Giorgio Baleani - La vittoria del torneo è stata molto sentita, visto che è la prima volta in 18 anni che il trofeo viene vinto dalla Filottranese. Sicuramente merito di un'annata buona e del buon lavoro che sta facendo il nostro staff tecnico a partite dall'attivita di base. Per quanto riguarda l'organizzazione del torneo ormai è consolidata e ci vengono fatti i complimenti da tutte le squadre che partecipano. Inoltre c'è stato un grandissimo successo di pubblico con un bel colpo d'occhio sugli spalti: in questi giorni, in cui ci sono state anche le festività pasquali, in tanti si sono mobilitati per assistere al torneo e tutti si sono divertiti, compresi i ragazzi che giocano lo stesso numero di partite. Il torneo è ormai una vetrina importante anche per gli addetti ai lavori che vengono ogni anno a visionare i ragazzi delle diverse squadre. Concludo ringraziando i collaboratori per quello che hanno fatto, visto che hanno tolto il loro tempo libero per impegnarsi per la riuscita di questo evento».

Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese