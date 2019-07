Circolo Cittadino Summer Park, oggi le semifinali del Calcio8

Semifinale del Torneo Calci8 di Jesi. Oggi (mercoledì 24 luglio) dalle ore 20.30 nel campo del Circolo Cittadino Summer Park. Chi passerà il turno disputerà la finale venerdì. Oltre al primo Premio, targato Barchiesi Sport, verranno premiati anche i migliori tra capocannoniere, portiere e giocatore.

L’organizzazione è a cura di Matteo Montesi, responsabile dello chalet del Summer Park; Nicola Latini, preparatore atletico tennisti e allenatore del Matelica Calcio; Fabrizio Fulginei, presidente della polisportiva antirazzista Ackapawa.«Le iscrizioni al torneo sono andate benissimo e il livello dei giocatori, con una media di età d 26 anni, è molto alto. Abbiamo avuto una risposta entusiasmante sia da parte dei giovani sportivi della Vallesina sia da chi abita in altre parti della provincia di Ancona – spiegano gli organizzatori – Siamo già a lavoro per mettere le basi della stagione estiva del 2020, durante la quale proporremo un torneo Over 34». Il calcio di inizio del torneo è stato martedì 16 luglio. La location permette di fare il tifo sorseggiando calici di vini, cocktail e gustando panini preparati espressi.

