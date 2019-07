Torna “Calcionelsangue”, il torneo di calcio a 5 Avis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Torna come di consueto "CalcioNelSangue" il torneo di calcio a 5 misto tra squadre Avis. L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 Luglio presso il campo sportivo di Via Montetorto a Casenuove di Osimo, in concomitanza con la Festa della Sangria, uno degli appuntamenti storici dell’estate osimana. Diverse le conferme, i padroni di casa osimani, l’Avis Castelfidardo, l’Avis Polverigi, l’Avis Camerano campione in carica, l’Avis Filottrano e l'Avis Agugliano. Si comincia venerdì 5 con il girone A, con Avis Camerano, Avis Filottrano e Polverigi, mentre sabato 6 spazio al girone B, con Avis Agugliano, Castelfidardo e Osimo, mentre domenica 7 Luglio via alla finale per 3° – 4° posto e finalissima. I gironi sono di sola andata mentre tutte le partite sono da 40 minuti ed inizieranno alle ore 20.00. Al termine dell'evento sportivo verranno premiate le prime quattro classificate, oltre ad il miglior portiere, il miglior attaccante e la squadra con più donatori. Un appassionante torneo a cui non mancare per rinsaldare lo stretto legame che esiste tra Avis e sport visto che alla base di uno stile di vita sano e regolare, condizioni importanti per essere donatori, c’è appunto la pratica sportiva. Inoltre sarà un’occasione per veicolare l’importantissimo valore della donazione alle giovani generazioni grazie alla stretta sinergia tra Avis, impegnata da sempre nella promozione della cultura del dono del sangue, e Aido, per quanto riguarda la donazione di organi e tessuti. In tutte e tre le serate sarà presente il “Punto Avis - Aido” dove sarà possibile chiedere informazioni, trovare gadgets per tutte le età ed iscriversi alle associazioni. Avis Osimo