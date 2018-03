La corsa dei due mari arriva in provincia, la Tirreno-Adriatico fa tappa ad Ancona

La “ Corsa dei due Mari “ sta arrivando nelle Marche. Da sabato prossimo la terza tappa della 53a edizione della “Tirreno-Adriatico”, storica, prestigiosa gara ciclistica e propedeutica alla Milano-Sanremo, arriverà a Sarnano-Sassotetto per un impegnativo percorso in salita. Ma mai come quest’anno i chilometri percorsi nelle Marche e le città attraversate saranno così tanti: dopo Sarnano-Sattotetto, Castelraimondo, Filottrano, Numana, Fano e il gran finale a San Benedetto del Tronto.

«Abbiamo voluto investire su questo evento sportivo internazionale – ha detto l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni oggi in conferenza stampa insieme ai sindaci e ai rappresentanti delle città sedi di tappe – perché crediamo nella collaborazione con la Tirreno-Adriatico e nello Sport e nel Ciclismo in particolare, come veicolo importante per diffondere l’immagine di una regione dove lo stile di vita corrisponde al benessere e alla qualità dell’ambiente, insomma per raccontare anche in bici un “ Viaggio nella bellezza” dei nostri paesaggi. Già lo scorso anno abbiamo testato la validità della collaborazione con un investimento minore e valorizzare i territori, soprattutto quelli colpiti dal sisma per favorire una ripartenza era il nostro obiettivo e sono sicuro che sarà così, tanto che abbiamo deciso di confermare la collaborazione con questa gara ciclistica, seguita attraverso le televisioni in 184 Paesi, anche nel biennio 2019-2020».

Poi l’assessore si è soffermato sulla tappa di Filottrano, “la tappa del cuore” come ha voluto definiria, «fortemente voluta dalla Regione Marche tanto che l’abbiamo finanziata per intero”, per testimoniare i valori di solidarietà alla città natale, alla famiglia di Michele Scarponi che vinse questa gara nel 2009 e a cui è dedicata la Tirreno-Adriatico e non solo la tappa. Un messaggio forte dunque, un simbolo da celebrare – ha proseguito Pieroni – perché si perpetuino i valori dello sport e sociali di un grande campione marchigiano». Sul sito ufficialewww.tirrenoadriatico.it dove è visibile tutto il percorso, per ogni tappa marchigiana sono consultabili informazioni turistiche e storiche delle città, foto e info sugli itinerari di percorsi cicloturistici oltre che informazioni sull’enogastronomia . Inoltre massima diffusione comune delle tappe in programma nelle Marche sia sulle pagine social della Regione che della Gazzetta dello Sport. (ad’e)