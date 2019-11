Tennistavolo, Costantini e Moretti premiati dal CONI

Nuovi riconoscimenti per il tennistavolo senigalliese giungono dal CONI che venerdì prossimo ad Ancona premierà i due atleti migliori della scuola del Maestro Pettinelli. Alla Mole Vinvatelliana infatti, nella consueta manifestazione annuale di consegna delle onorificenze, Sabrina Moretti riceverà la Stella al Merito Sportivo mentre Massimo Costantini un premio speciale per la straordinaria carriera di tecnico.

Con quella di Sabrina salgono a 10 le Stelle CONI assegnate al tennistavolo Senigallia (tra club, atleti e dirigenti) nel corso degli anni, a cui si aggiungono il tripode d’oro del Centro Sportivo Italiano ed il seminatore d’oro assegnati a Pettinelli, nonché la medaglia d’oro della federazione al club.

I due riconoscimenti del 2019 sono attribuiti a due sportivi conosciuti in città ed il cui passaporto sportivo è eccellente. Vale la pena ricordare, oltre alla maglia azzurra e le tante vittorie agonistiche, la battaglia di progresso culturale (vinta) che Moretti ha combattuto a livello internazionale per poter giocare in body (come del resto è normale negli altri sport) nelle gare di ping-pong e la carriera di tecnico di costantini (Emirati Arabi, India, USA) che lo hanno portato l’anno scorso sul tetto del mondo.

Costantini ora è in giro per il mondo con un incarico della federazione internazionale mentre Moretti è un pilastro del Centro Olimpico, assicurando una presenza continua fondamentale per portare avanti le diverse attività organizzate, in particolare quelle con i giovani e le scuole di Senigallia. Sabrina inoltre è ancora in piena attività agonistica giocando la serie A1 femminile con la squadra del Coccaglio (Lombardia) ed ormai sono passati quasi 30 anni dall’esordio nella massima competizione.