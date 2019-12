Tennistavolo Senigallia, sabato e domenica ultime partite del girone di andata

Sabato prossimo 7 dicembre è di scena l’ultima giornata del girone di andata del campionato e prevede la maggior parte degli incontri presso il Centro Olimpico. In C2 la formazione A disputa lo spareggio con Spiaggia per la seconda posizione di classifica a -2 dalla capolista mentre la formazione B se la vede con l’ultima in classifica a -2 ed in caso di vittoria porterebbe a casa un vantaggio prezioso per il girone di ritorno.

In D1 la formazione B cercherà l’aggancio con Fabriano rimettendo in discussione la coda del campionato e potendosela giocare nel ritorno. La formazione C invece cercherà di portarsi a +2 dagli avversari mettendo in sicurezza il campionato. In D2 la formazione che gioca ad Ancona potrà vincere lo scontro diretto con Porto Recanati ed agganciare gli avversari con un girone di ritorno tutto da giocare per conservare il campionato. La formazione A gioca con la seconda in classifica a +2 ed in caso di vittoria metterà una serie ipoteca sul risultato finale. Se sabato saranno 16 le squadre presenti al Centro Olimpico per i campionati C1-D1-D2, il giorno dopo è di scena la D3 a concentramento con 15 squadre e tre incontri in successione per ogni formazione. Le gare inizieranno alle 9,30 con il primo turno, seguirà il secondo alle 11,30 per finire con il terzo alle 14,00. Complessivamente, tra sabato e domenica giocheranno al Centro Olimpico 31 squadre.