Una nuova stella nella ginnastica, oro alle Olimpiadi giovanili per Talisa Torretti

“E’ un orgoglio ed un’emozione sapere che l’azzurra Talisa Torretti, ginnasta fabrianese, è oro alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires”. Così il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, commenta la vittoria nella ginnastica ritmica dell’atleta 15enne, tesserata con la Faber Ginnastica Fabriano.

“Abbiamo salutato - riprende Luna - i nostri giovani atleti alla partenza per l’Argentina consapevoli che la loro partecipazione ai Giochi olimpici fosse già motivo di lustro per le Marche, ora lo strepitoso risultato di Talita - mentre incrociamo le dita per tutti gli altri giovani azzurri marchigiani - è un’ulteriore soddisfazione per lo sport marchigiano e per il nostro territorio e la dimostrazione di quanto la nostra regione sia terra di grandi campioni. I nostri cinque ragazzi impegnati a Buenos Aires rappresentano un esempio positivo e la parte migliore e più genuina dello sport: quella fatta di passione ed impegno”.