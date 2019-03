Taekwondo, due anconetani sul podio a Pisa nei campionati italiani senior

ANCONA - Luigi Traversa e Giorgia Cancellieri sul podio a Pisa nei campionati italiani senior. Una stagione piena di impegni agonistici quella dell’Accademia Dorica, che continua la sua ascesa nei massimi campionati del taekwondo, ottenendo buoni risultati anche nel Campionato Italiano a categorie olimpiche. L’Accademia Dorica vi ha partecipato con quattro atleti: Giorgia Cancellieri (-57 kg.), Sarah Al Halwani (-49 kg.), Andrea Linguiti (-68 kg.) e Luigi Traversa (+80 kg.). Migliore prestazione di Luigi Traversa, nei pesi massimi, che dopo aver sbaragliato tutti i suoi avversar è arrivato alla finale con Matteo Milani del CUS Bergamo, in pratica il più forte della categoria. L’anconetano, nonostante una buona conduzione dell’incontro e sul punteggio di 12 a 6 a favore del suo avversario, si è infortunato proprio nella fase più importante del match. Seppure in difficoltà ha proseguito ma non è riuscito a ribaltare il punteggio a lui sfavorevole.

L’altra bella prestazione arriva da Giorgia Cancellieri, che ha iniziato con un sorteggio sfortunato. Al primo incontro ha affrontato Erica Nicoli del G.S. Carabinieri, in pratica la più competitiva della categoria, che si è imposta per 9 a 8, arrivando poi in finale. Giorgia invece viene ripescata per giocarsi il terzo posto. La portacolori dorica dopo ben tre match vinti con notevole superiorità si aggiudica un più che meritato bronzo per la giovanissima atleta dell’Accademia Dorica che avrà modo di rifarsi molto presto, dimostrando le sue spiccate capacità atletiche e tecniche. Da segnalare quelle conquistate dai portacolori dell’Accademia Dorica sono state le uniche medaglie marchigiane conquistate, per la soddisfazione del presidente Riccardo Ronchitelli, che ringrazia tutti i componenti dello staff tecnico, del d.t. Moreno Buontempi e degli allenatori Simone Sturari e Luigi Traversa.