Superbike Bravi platform team, tutti in pista in un intenso weekend

CASTELFIDARDO – Tutti insieme appassionatamente. Il Gran Prix d’inverno in programma domenica a San Severino manda in pista la Superbike Bravi Platform Team a ranghi completi per la prima volta in stagione: tutte le categorie al via (esordienti, allievi, junior, under 23 e master) per un totale di oltre 60 bikers in gara nel circuito di cross country top class.

Una prova regionale che arriva dopo un week-end di rara intensità e soddisfazione, in cui il sodalizio fidardense è stato protagonista su più fronti. Gli under 23 Alessandro Naspi ed Alessio Agostinelli hanno esordito in World Cup affrontando i sei impegnativi giri del percorso sudafricano, particolarmente tecnico, di Stellenboschconquistando posizioni di tutto rispetto: Naspi è giunto 15° al traguardo, primo fra gli italiani, mentre Agostinelli ha chiuso al 33° posto, il suo miglior risultato in Coppa del Mondo. Prossimo appuntamento iridato in programma il 18-20 maggio ad Albstadt (Germania). Il 15 aprile a Nalles partirà invece il calendario degli internazionali d’Italia series così scandito: 22 aprile San Marino, 10 giugno Pineto (TE), finale il 30 giugno a Chies D’Alpago (BL)).

Ad Esanatoglia è andato invece in scena il Santoporo XC, prima tappa del Gran Prix Nazionale Giovanile Centro Italia di cui la società fidardense ha assunto le redini in collaborazione con la Esatrail. Un vero successo organizzativo ed agonistico: 337 gli atleti che hanno corso e si sono infangati senza risparmio davanti all’elite del settore (vedi l’oro olimpico di Atlanta e Sidney Paola Pezzo), una due giorni memorabile di sudore e passione. Un altro step significativo nella giovane storia del sodalizio del presidente Mazzieri che ha dato conferma di competenza e affidabilità, una gara stimolante che ha richiamato grande partecipazione: 56 società provenienti da tutta Italia (Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Basilicata).

Questi i risultati del Santoporo XC con riferimento agli atleti della Superbike Bravi Platform team:

Maschile esordienti: il migliore è stato Mattia Ascani (15°);

Maschile allievi 1: sesto posto per Riccardo Aringolo;

Maschile Allievi 2: 10° e 11° posto per Emanuele Pilesi e Gabriel Moro;

Maschile junior: tra i primi 20 si sono piazzati Lorenzo Girotti (11°) e Luca Renzi (19°)

Donne allievi 2: 1° posto per Nefelly Mangiaterra;

Esordienti donne 1: Diletta Marinelli e Martina Biondi hanno chiuso all’ottavo e nono posto;

Giovanissimi 4^ Memorial David Riccobelli: da registrare nelle varie categorie i podi di Manuel Figuretti (3°) e Nicholas Bianchi (3°), il 2° di Matteo Angiolani (2°); tra le donne, vittoria di Alice Marinelli, seconda posizione di Claudia Massaccesi davanti ad Alice Mazzieri (3a).