Internazionali d'Italia, Naspi conquista la maglia di leader

CASTELFIDARDO – Maglia di leader degli "Internazionali d'Italia series" under 23: Alessandro Naspi scrive un'altra pagina memorabile confermando uno stato di forma eccellente. Nella seconda prova stagionale del più importante circuito nazionale a livello di prestigio, attività e numero di partenti, la Superbike Bravi Platform team festeggia l'atleta sirolese che ha condiviso il podio con i big assoluti. Alla Titano XCO nel parco del Montecchio di San Marino nella prima vera giornata di caldo afoso, su un percorso impegnativo e lungo (sette giri per un'ora e 40 minuti di gara) con salite ripide e discese repentine per 1400 metri di dislivello, Naspi è stato velocissimo: migliore di categoria su circa 70 partecipanti, settimo posto assoluto a quattro minuti dal vincitore, l'estone Martin Loo e a poco più di tre dal campione italiano in carica Gioele Bertolini. Una prestazione bellissima che gli è valsa la maglia verde da difendere nelle prove di Pineto (10 giugno) e Lamosano di Chies d’Alpago (30 giugno). Ottima anche la performance di Alessio Agostinelli, che con un recupero finale si è piazzato 14° assoluto e quarto di categoria. In campo femminile, conferma importante per Angela Campanari settima assoluta a 11 minuti dalla vincitrice Serena Calvetti e quinta tra gli under 23 su un tracciato da lei stessa definito "magico, un cross country puro e cattivo".

Una domenica da incorniciare per la società fidardense grazie anche a giovanissimi, esordienti ed allievi che a Fermo all'esordio del Challenge 4emme circuito "Cicli Cocci" organizzato dalla Asd S.C. Villa Sant’Antonio, hanno conquistato quattro maglie "nere" di leader del circuito con Francesco Coppari, Matteo Angiolani, Sofia Bartomeoli e Claudia Massaccesi. Prossime tappe ad Ancona 22 luglio, Montefalcone (8 settembre) e Comunanza (21 ottobre).

Fra i prossimi appuntamenti in agenda, la 21^ Edizione della "9 Fossi" che si corre domenica a Cingoli con tutti gli amatori, esordienti ed allievi della Superbike Bravi Platform team al via. Il 1° maggio si disputa invece a Capodarco di Fermo il campionato regionale Xco, per poi tornare il 20 maggio a respirare atmosfere iridate in Coppa del Mondo ad Albstadt (Germania).