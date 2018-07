Sulla spiaggia la grande battaglia di Stand Up Paddle, Nika domina

Cala il sipario sulla Deejay Xmasters Sup Race, l’ottava tappa di Stand Up Paddle Racing e Paddleboard della FISW Surfing andata in scena sabato 14 e domenica 15 luglio durante la VII edizione dei Deejay Xmasters. Sulla Spiaggia di Velluto di Senigallia si sono ritrovati tutti i più forti atleti italiani, protagonisti della scena internazionale, per aggiudicarsi il montepremi di 2.000 euro messo in palio dall’organizzazione. C’era il Campione Italiano in carica di SUP Racing Leonard Nika, che si è dato battaglia con i compagni di Nazionale nel 2017 Paolo Marconi e Martino Rogai, oltre al fratello Claudio Nika, arrivato a Senigallia domenica 15 direttamente dall’Ucraina proprio per partecipare alla DEEJAY Xmasters SUP Race.

A sfidarli c’erano alcuni dei protagonisti dell’edizione 2018 della Coppa Italia di SUP Race e Paddleboard, come Giordano Bruno Capparella e Tommaso Pampinella. Nella giornata di sabato, a dominare la Sprint Race è stato Leonard Nika, seguito da Paolo Marconi e Tommaso Pampinella. Marconi ha avuto modo di rifarsi nella giornata di domenica, andando a vincere la Long Distance su Martino Rogai e Filippo Mercuriali. Tra le donne, dominio assoluto in entrambe le prove di Susak Molinero. In entrambe le prove si è lasciata dietro Laura e Giulia Dal Pont, rispettivamente seconda e terza classificata. I DEEJAY Xmasters andranno avanti dino a domenica 22 luglio con un programma di attività, eventi, demo e contest legati al mondo degli action sports.

Gallery