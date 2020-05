Spunta uno striscione per Simoni: «Ciao Gigi, Ancona non ti dimentica»

«Ciao Gigi, Ancona non ti dimentica». Spunta anche uno striscione per ricordare Gigi Simoni, l’ex tecnico biancorosso scomparso a 81 anni. Gli ultras dorici non dimenticano la strepitosa stagione 2002/03 in cui, sotto la guida dell’allenatore gentiluomo, l’Ancona conquistò la sua seconda promozione in serie A. Sull’asse nord-sud i ragazzi della Curva Nord hanno esposto uno striscione in memoria di Simoni: «Grande uomo, mister d’altri tempi. Ciao Gigi, Ancona non ti dimentica», a dimostrazione del grande affetto che legava l’ex allenatore di Inter e Napoli alla tifoseria dorica.

