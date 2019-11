Tutte in campo, Stella D’Oro in una seconda di campionato nel segno del fair play

Domenica 10 Novembre la Stella D’Oro di Ancona ha ospitato l’Ancona Respect e l’Up Arzilla di Pesaro per le partite giocate in casa dell’Under 10 ed Under 12. Un meraviglioso pubblico ed una bella giornata hanno permesso che la giornata sia stata all’insegna del bel gioco, con un generoso ed educato tifo da parte dei genitori.

La Stella D’Oro ha offerto un “terzo tempo” a tutti gli ospiti di questa giornata. Partite ospitate in un campo in condizioni impeccabili, il campo Paolinelli di via Schiavoni, che ha dato la possibilità alle ragazzine di giocare al meglio, in sicurezza e scioltezza. Un gran daffare lo hanno dato i rimbalzi della palla, che soprattutto per le più piccole sono risultati ancora un po' difficili da controllare. Giocare nella struttura del centro sportivo Paolinelli ha anche permesso alle ragazze di effettuare il riscaldamento entro il pallone, dove le tre squadre si sono incontrate simpaticamente prima della partita. E’ stato un momento importante, significativo per il movimento sportivo tutto. Simpatico e divertente è stato il momento degli short out, dove le ragazze delle squadre devono superarsi nel rigore in movimento. Si sono esibite anche le piccolissime delle tre squadre in partite 3 contro 3. Stella D’Oro ringrazia tutti, la struttura del Paolinelli, compreso il gestore del campo Pietro Medini e la sig.ra Susy, i dirigenti e gli accompagnatori dell’Up Arzilla e dell’Ancona Respect. Domenica prossima Stella D’Oro giocherà a Sirolo con le Under 10 mentre con l’Under 12 ospiterà la Recanatese.