Stand up paddle: arriva il campione italiano Leonard Nika

Si accende il sipario sulla Deejay X-Masters SUP Race, l’ottava tappa di Stand Up Paddle Racing e Paddleboard della FISW Surfing in programma sabato 14 e domenica 15 luglio durante la VII edizione dei Deejay X-Masters. Ben 2.000 euro di montepremi complessivo in palio per gli atleti più forti del panorama nazionale, che accorreranno da tutta Italia per guadagnare punti importanti per il ranking valido per la selezione dei Campionati Italiani Assoluti di fine estate. L’atleta da battere non potrà che essere Leonard Nika. Campione Italiano di Stand Up Paddle Racing 2017, costantemente ai primi posti delle classifiche internazionali di questa disciplina. Leonard Nika si è avvicinato al mondo del surf all’età di 10 anni quando la sua famiglia si è trasferita da Torino a Roma sulla costa tirrenica. La passione per il surf è venuta naturale a Nika, non ci è voluto tanto perché la passione diventi un talento, dopo molte gare di surf svolte in giro per l’Italia. Nell’estate del 2008 Nika è stato introdotto nello Stand Up Paddling (SUP) e pochi mesi dopo aver preso la prima onda con una tavola stand-up, lui già scalava le classifiche Italiane ed Europee nelle gare sulle onde e con lunghe distanze (Sup Race). Dopo molti traguardi raggiunti nel 2012, l’anno successivo si è classificato al primo posto nell’Euro Sup Race e secondo nella Race World Cup di Amburgo. Nel 2015 è arrivato terzo alle Stand up World Series di Barcellona confermandosi tra i 5 atleti di SUP più forti al mondo. Leonard è uno degli atleti protagonisti della scena internazionale dello Stand Up Paddle. Partecipa alle tappe dell’Euro Sup e ai principali contest come il Red Bull Heavy Water. Nel 2017 ha vinto il titolo di Campione d’Italia di Stand Up Paddle Racing, in occasione del Campionato Italiano Assoluto della FISW Surfing e l’argento nel SUP Wave durante i FISW Surf Games. E’ stato uno dei protagonisti della grande prestazione italiana agli ISA World SUP and Paddleboard Championship che si sono svolti nel 2017 in Danimarca e si sta preparando per l’edizione 2018, in programma a Wanning, in Cina, dal 23 novembre al 2 dicembre

«Siamo davvero contenti di avere Leonard tra i partecipanti della DEEJAY Xmasters SUP Race – è il commento di Michele Urbinelli e Simone Conti, ideatori ed organizzatori dei Deejay X-Masters – Ci siamo rivisti con lui e con il fratello Claudio dopo tanto tempo in occasione dei FISW Surf Games di Capo Mannu e c’è stata subito sintonia. Con Leonard organizzeremo inoltre dei Clinic per chiunque voglia avvicinarsi al SUP o approfondire le tecniche di questo sport. Farlo attraverso le parole e i consigli di un Campione è sicuramente meglio”. “Abbiamo creduto fin da subito nell’organizzazione di una gara di Stand Up Paddle importante – concludono – in grado di richiamare tanti atleti di livello internazionale provenienti da tutta Italia. Ci sarà da divertirsi, sarà sicuramente un grande spettacolo».

