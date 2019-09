La Sef Stamura è sempre più verde, i baby brillano a Brno: arrivano due medaglie

Ottimi risultati per i giovani atleti under 16 della Sef Stamura in Repubblica Ceca, dove si è tenuta la quattordicesima edizione degli European Kids Athletics Games, una sorta di campionato europeo giovanile di atletica leggera che si è svolto nella città di Brno dal 9 all’11 settembre: tre giorni intensi di gare all’insegna del divertimento e dell’amicizia.

Ben 15 le nazioni partecipanti provenienti per la gran parte dall’Europa dell’Est. La Stamura ha conquistato due medaglie: l’oro è andato a Matteo Ruggeri, classe 2004, che nella finale dei 60 metri ha vinto con il suo nuovo record personale portato a 7”23. Altra medaglia nei 1500 metri, conquistata da Filippo Sanna, classe 2004, che con una condotta di gara perfetta ha agguantato il bronzo con l’ottimo tempo di 4’20”89. Altri risultati rilevanti per la Stamura nella finale “B” sempre dei 60 metri in cui Davide Orlando si è piazzato al secondo posto e decimo complessivo.

Ha chiuso al quarto posto Eva Luna Falcioni, classe 2004, nei 1500 metri: molto rammarico per la medaglia persa d’un soffio, ma c’è soddisfazione per il suo tempo finale di 5’02”01. Piazzamento di rilievo per la staffetta 4x600 anno 2004/2005 che ha concluso la prova in sesta posizione con Michele Pizzichini, Davide Orlando, Emanuele Conti e Tommaso Boriani. Piazzamento nei primi 10 anche per Alfredo Santone (2005) che nel salto in alto porta il suo PB a 1,63.