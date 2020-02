Sitting volley, chiamata "azzurra" per Ripani e Crocetti

Riparte l’attività della Nazionale Italiana di Sitting Volley Maschile impegnata dal 6 al 9 febbraio nel primo collegiale del 2020 in programma a Barzanò. Agli ordini del CT Emanuele Fracascia, convocati anche i due giovani Federico Ripani e Cristiano Crocetti della Scuola di Pallavolo Fermana ASD.

«È sempre un grande onore vestire la maglia azzurra – dichiara Crocetti - servirà tenere alto l’impegno durante tutto l’anno perché il movimento italiano sta crescendo ed ora i CT possono puntare anche su delle scelte di qualità tecnica». L’obiettivo azzurro sarà quello di centrare la qualificazione per la kermesse europea del 2021 ottenendo un buon piazzamento ai Campionati Europei Divisione B in programma dal 25 al 29 giugno a Šempeter in Slovenia. «È una tappa importante del nostro percorso – prosegue Ripani – in questi mesi dovremo esprimere in campo il massimo del nostro gioco per cercare di staccare il pass per gli Europei. Dopo la qualificazione alle Paraolimpiadi di Tokyo della Nazionale Femminile, sarebbe bello se anche la maschile centrasse un risultato per continuare a promuovere insieme ai massimi livelli la disciplina del sitting volley».

Questi i dodici azzurri convocati: Barossi, Gamba (Polisportiva Pallavolo Brembate di Sopra), Crocetti, Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana ASD), Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo), Drigo (ASD Alta Resa), Guzzo (ASD Volley Palermo), Ignoto (ASD Nola Città Dei Gigli), Marsiliani (APD Fonte Roma Eur), Mangiacapra (UP Volley SSD), Striano (ASD Vesuvio Oplonti Volley), Nadai (Volley Codogne).