Sfrappa lascia l'Anconitana e lo fa senza strappi dopo un sereno confronto con il presidente Marconi. E' quanto si apprende oggi dopo una comunicazione ufficiale della società sportiva dorica.

L'Anconitana ed il Dg Domenico Sfrappa comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto di collaborazione in scadenza il 30 Giugno 2018. Domenico Sfrappa, ricevuto presso gli uffici della Rays SPA nel pomeriggio di oggi, ha avuto un confronto con il Presidente Stefano Marconi durante il quale sono emerse le difficoltà ad operare in un calcio mercato di Promozione, mentre le conoscenze e le competenze del Sig. Domenico Sfrappa avrebbero sicuramente contribuito alla crescita della Società dorica in categorie professionistiche. Inoltre gli impegni di lavoro e la notevole distanza del proprio domicilio alla città di Ancona, costringeva il manager umbro ad un sforzo notevole e smisurato per la Categoria, che Sfrappa non riusciva più a sostenere. Il tutto si è svolto in un clima di estrema cordialità tra le parti, con anche un momento di sincera commozione per quello che potrebbe comunque essere un arrivederci e non un addio. La società tutta ringrazia con affetto Domenico Sfrappa per la passione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi di collaborazione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e successi per il futuro.

