Calcio, la settimana del settore giovanile del Villa Musone

Nello scorso weekend non sono scesi in campo i ragazzi del settore giovanile agonistico, viste le festività pasquali, invece sono stati impegnati gli Esordienti 2005 di scena al "18° Torneo Città di Filottrano". L'evento, che si è svolto da giovedì 29 Marzo a lunedì 2 Aprile presso il "San Giobbe" di Filottrano, ha visto i piccoli villans chiudere la manifestazione da imbattuti al quarto posto. Andiamo con ordine: nella fase eliminatoria di sola andata, che ha visto i gialloblu inseriti nel girone 3 con Giovane Ancona, Portorecanati e Moie Vallesina, i ragazzi di mister Simone Cecchi hanno battuto per 3-2 gli anconetani, 4-0 gli arancioni e 2-1 i rossoblu, chiudendo di fatto il girone a punteggio pieno. Nella semifinale il Villa Musone, dopo un pareggio, si è dovuto arrendere all'Fc Vigor Senigallia per 5-4 ai calci di rigore. Nella "finalina" stessa sorte contro la Jesina, con la vittoria dei leoncelli per 4-2 ai penalty dopo un altro pareggio. Pertanto i piccoli villans hanno chiuso al 4° posto la manifestazione ma da imbattuti: un risultato positivo che si aggiunge al 4° piazzamento raggiunto meno di due mesi fa al "4° Trofeo Giovani Speranze - Città di Recanati" per un gruppo che sta crescendo sempre di più.

Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone