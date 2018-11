Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Settimana nera per Volley Game Falconara: a cominciare da sabato 10, con la sconfitta ad Ancona ad opera della Buontempi, per poi proseguire con l’andata di Coppa Marche persa contro la squadra della Montesi di Pesaro (Serie C) e terminata, infine, in casa contro il Volley Club Jesi prima in classifica nel nostro girone, squadra votata alla promozione. Tutti gli incontri ci hanno visto soccombere 1-3, senza intascare alcun punto. Tuttavia, essere battuti da team preparati ed agguerriti fa parte del gioco e anzi rappresenta un’occasione per evidenziare i nostri difetti e lavorarci. Si sono comunque evidenziati per le loro buone prestazioni i giovani Jacopo Ravellino (libero 2003) e Francesco Ricci (schiacciatore 2002). I nostri auguri vanno tutti, non alle prestazioni sportive, bensì alla pronta guarigione del capitano Tommaso Federici “pennellò”, che un incidente stradale sta tenendo lontano dalla palestra.