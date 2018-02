Calcio, la settimana del settore giovanile del Villa Musone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I giovani del Villa Musone continuano i loro campionati in maniera positiva. La Juniores Regionale di mister Marco Mancinelli scende in campo in quel di Camerino nel weekend per rimanere nelle parti nobili di classifica. I biancorossi sono a centro classifica e sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 in casa dell'Osimana. Una sfida importante per tenere il passo del Montefano e del Camerano. Gli Allievi Provinciali di mister Giorgio Capitanelli, impegnati nella seconda fase, si impongono per 3-2 sul Candia Baraccola. Un successo prezioso che avvicina i gialloblu agli anconetani e all'Osimana, a quota 15 punti in classifica generale. Prossimo impegno, in trasferta contro la Junior Calcio nelle parti basse di classifica. I giovanissimi provinciali di mister Alfredo Camilloni, impegnati nella seconda fase, battono in casa il Camerano con un pirotecnico 4-6. Tre punti preziosi in attesa della sfida casalinga nel weekend contro la capolista, ancora imbattuta, Passatempese.

Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone