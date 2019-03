Il riscatto di Serena Rossini, per l'anconetana oro ai Campionati Europei

Il riscatto di Serena Rossini. La fiorettista anconetana delle Fiamme Gialle ha conquistato, a Foggia, il titolo europeo della categoria under 20 al termine di una bellissima e coraggiosa prestazione. Serena, che da quest’anno ha cambiato vita come ha lei stesso ammesso nelle interviste dopo la premiazione, visto che si allenata a Frascati e frequenta l’Università a Roma, ha veramente disputato un grande torneo, emozionando ed emozionandosi, come testimonia il suo pianto liberatorio dopo avere battuto in semifinale l’altra italiana Martina Favaretto per 12 stoccate a 11.

Ma, soprattutto, ha ricordato a tutti gli appassionati di scherma le sue grandi qualità, tecniche, fisiche e e morali. In finale ha superato la russa Anna Udovichenko, mai doma nonostante la classe superiore dell’anconetana, che nel finale ha dovuto rintuzzare con la grinta il tentativo di rimonta avversario. 15 a 11 il punteggio finale, ottenuto con crampi ad una gamba da parte di Serena che è stata comunque capace di piazzare lo sprint vincente. In semifinale, contro la Favaretto, il match è stato ancora più emozionante. Le due rivali sono sempre state punto a punto, fino al 10 pari, quando Serena ha accusato un colpo ad una mano. Dopo il time out, mancavano 38” alla fine, è comunque riuscita a piazzare la zampata decisiva piazzando l’ultima stoccata. In precedenza aveva superato in carrozza le qualificazioni vincendo tutti i 6 incontri poi, una dopo l’altra, superava l’ucraina Alina Poloziuk per 15-11, la tedesca Ueltgesforth per 15-4, l’ungherese Nora Hajas per 13 a 8. Grande la sua esultanza subito dopo la vittoria, che segna il suo definitivo riscatto dopo un 2018 non all’altezza delle aspettative. E domani, domenica, guiderà l’Italia alla conquista di una altro oro: quello a squadre.