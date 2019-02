Sei delfini U19 convocati nella nazionale di categoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Per il secondo stage della nazionale under 19, previsto per il 16 e 17 febbraio a Bologna, l’head coach Luca Lorandi ha convocato ben sei ragazzi appartenenti ai GLS Dolphins Ancona. Essi sono: Matteo Bussaglia Rahmi El Mechri Romano Pazzaglia Raffaele Rotelli Valentino Rotelli Gianluca Sesta Tanta soddisfazione anche per le convocazioni di Andrea Allegretti e Diego Rossini che, seppur appartenendo rispettivamente a Mad Bulls Barletta e Grifoni Perugia, hanno giocato in prestito nei Dolphins nella stagione under 19 appena conclusasi e sono stati tra i protagonisti della cavalcata che ha portato i ragazzi di coach Andrea Polenta a giocare la seconda finale di categoria consecutiva. Ricordiamo inoltre che l’allenatore dell’offensive line è l’head coach dei Dolphins Roberto Rotelli. Come il mese scorso, ricordiamo che tanti protagonisti della stagione 2018 della under 19 dei Dolphins non risultano convocati perché fuori dai limiti previsti dalla federazione in termini di età.

Ufficio Stampa Dolphins Ancona