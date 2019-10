Nuoto, la Schiavoni Vela Ancona parte subito alla grande: ottimi i risultati a Riccione

La prima uscita stagionale dei nuotatori della Schiavoni Vela Ancona è coincisa con un bell'exploit, soprattutto dai nuotatori categoria assoluti. Gli alfieri della squadra anconetano-osimano- chiaravallese, infatti, hanno partecipato lo scorso weekend all'ottavo Trofeo internazionale Nuoto Riccione, conquistando un formidabile terzo posto nella classifica generale per società.

La Vela s'è presentata a Riccione con oltre cento nuotatori, e diversi hanno conquistato già i tempi limite per partecipare ai prossimi Criteria Nazionali, previsti sempre a Riccione nella prossima primavera. Promossi ai Criteria: Arianna Ferri nei 100 dorso, dove ha stabilito anche la migliore prestazione femminile regionale categoria ragazzi col tempo di 1'04"21; Linda Belfiori nei 100 e 200 dorso, Pietro Guazzarotti nei 100 dorso, Veronica Montanari nei 50, 100 e 200 dorso. Notevoli anche le prestazioni di Eugenio Vecchietti, soprattutto nei 100 delfino, gara in cui ha stabilito la nuova migliore prestazione assoluta maschile regionale in vasca da 25 mt col tempo di 53"78, ma anche nei 100 stile libero dove ha fatto fermare il crono sul tempo di 50"36. Ecco tutti i podi conquistati dalla Schiavoni Vela Ancona: Arianna Ferri: oro 100 dorso, oro 100 stile, oro 200 dorso; Agnese Gattafoni: bronzo 100 farfalla, finalista 100 stile; Leonardo Moriconi: oro 100 farfalla, finalista 100 stile; Alice Moretti: argento 800 stile libero; Lorenzo Andreoni: bronzo 100 rana e argento 200 rana; Edoardo Boccomini: bronzo 200 misti; Aurora Animali: argento 100 dorso; Gianmarco Alù: oro 100 dorso e bronzo 100 stile libero; Linda Belfiori: argento 100 dorso, argento 200 stile libero, bronzo 200 dorso; Pietro Guazzarotti: argento 100 dorso e argento 200 dorso; Veronica Montanari: oro nei 200 dorso e argento nei 100 dorso; Emanuel Turchi: argento nei 100 e 200 dorso; Eugenio Vecchietti: bronzo nei 100 delfino. Gli atleti erano accompagnati dai tecnici: Sandro Paolinelli, Valentina Lucconi e Fabio Zinni per Ancona, Davide Toppi e Maurizio Botta per Chiaravalle, Mattia Baldella e Marco Angeletti per Osimo.