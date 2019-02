Tomasso Marini show, l'anconetano è Campione d'Europa

Grande prestazione di Tommaso Marini. Il quasi diciannovenne fiorettista dorico si è aggiudicato il titolo europeo under 20 sulla pedana di Foggia, dominando letteralmente la concorrenza. La sua è stata una vera e propria marcia trionfale. Messo il pilota automatico sin dal mattino nelle prove di qualificazione ha innesto il turbo nel corso della giornata lasciando solo briciole di scherma a tutti gli avversari. Un percorso netto per il ragazzone anconetano delle Fiamme Oro, che si allena al Club Scherma Jesi con la maestra Maria Elena Proietti (la prima a saltargli al collo dopo il successo) che in questa prima parte di stagione sta letteralmente spopolando a livello under 20 (due successi ed un terzo posto nella Coppa del Mondo di categoria) affacciandosi con profitto anche nelle prove di Coppa assoluta. Dopo avere vinto tutti gli incontri delle qualificazioni Tommaso ha superato nell’ordine il romeno Alexandru Pirva per 15 a 4, l’ucraino Daniil Tkach (15-7), i due polacchi Piotr Borowiec (15-6) e Jan Jurkiewacz (15-4). In semifinale si è imposto al russo Vladisav Mylnikov per 15 a 7 (dopo essere stato avanti 11-0) ed in finale ha macinato il russo Anton Borodachev, con cui aveva da regolare il conto della sconfitta subita una decina di giorni fa in Spagna per 15 a 14, imponendosi per 15-8 dopo una prima parte di assalto equilibrata ma poi conclusa con un assolo eccezionale che ha lasciato annichilito il pur valido avversario.