Scherma, Marini medaglia d'argento ai mondiali cadetti e giovani

Tommaso Marini conquista la medaglia d’argento nella settima giornata di gare ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018. Nella gara di fioretto maschile, l’anconetano Tommaso Marini che si allena al Club Scherma Jesi, conquista la medaglia d’argento perdendo in finale contro lo statunitense Nick Itkin 15-11. Il marchigiano ha prima sconfitto il bulgaro Nikolov per 15-4, poi il portacolori di Taipei, Chen, per 15-5. Nel turno dei 32, ha avuto la meglio sul sudcoreano Seong-Jong Lee per 15-7 mentre agli ottavi ha sconfitto l'egiziano Mohamed Hamza col punteggio di 15-12. Nei quarti e in semifinale Tommaso compie due miracoli contro due russi, disputando due gare meravigliose. Prima supera Kiril Borodachev 15-13 e poi Grigoriy Semenyuk 15-10. Condotta di gara impeccabile per il marchigiano che giunge in finale a giocarsi il titolo mondiale ma si deve inchinare allo statunitense 15-11.

«In finale non e andata come speravo perché lui era in forma ma anche io - così Tommaso - ero stanco, e avevo un fastidio alla mano. Volevo vincere ma lui è stato bravo, ho fatto il suo gioco ed è andata cosi. Per il futuro mi concentrerò sulle gare under 20 per crescere e confrontarmi con i migliori del mondo, ma intanto per la gara a squadre abbiamo voglia di una medaglia e nella gara a squadre faremo il possibile per aggiungere una medaglia al medagliere, vogliamo salire sul podio».

