Campionati assoluti di A1, il Club Scherma Jesi in trasferta a Milano

Sono ben tredici gli atleti del Club Scherma Jesi che dal 7 al 10 giugno partecipano presso i padiglioni di FieraMilanoCity ai Campionati Italiani Assoluti e a squadre serie A1. Una grande soddisfazione per il corpo docente e il direttivo del Club Jesino per l’ottimo risultato conseguito dagli atleti durante le qualifiche disputate nella stagione agonistica 2017/18 e che hanno permesso la partecipazione alla più importante kermesse nazionale per l’assegnazione dei titoli tricolore.

Tra i quarantadue atleti di fioretto maschile e femminile qualificati, Jesi partecipa alle gare individuali con Tommaso Marini e Leonardo Pieralisi, Francesco Ingargiola (Fiamme Oro). Per la categoria femminile partecipano Elena Tangherlini (Esercito Italiano), Alice Volpi (Fiamme Oro), Beatrice Monaco e Serena Rossini (Fiamme Gialle) e Matilde Calvanese, Scherma Jesi, che con i suoi soli quattordici anni è l’atleta più piccola di tutte le partecipanti a salire in pedana. A caccia del titolo tricolore, dopo un’assenza di due anni per maternità, torna anche la jesina doc, Elisa Di Francisca. Jesi sarà inoltre presente con le squadre di serio A1 maschile e femminile e a completare le squadre si aggiungono Enrico Pilli, Cesare Gaggiotti, Martina Manzoli e Benedetta Ballirano. Sarà possibile seguire il grande scherma e gli atleti del Club Scherma Jesi sui canali social di Federscherma.it e sul sito: www.schermamami.it.