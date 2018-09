Scherma Integrata, arrivati schermidori da 13 nazioni: c'è anche Bebe Vio

Domani prima giornata di allenamenti e seminari della settimana degli European Games of Integrated Fencing (Eugif). A partire dalle 9 al PalaTriccoli i cento atleti da tutta Europa inizieranno i loro allenamenti con la nazionale italiana, in vista del torneo che si terrà venerdì e sabato mattina. Allenamenti e gare sono aperti al pubblico, tutti sono invitati a partecipare per vivere questo torneo inedito e unico che metterà tutti gli schermidori, normodati e disabili, in competizione alla pari, senza alcuna distinzione.

Alle 17.30 nella sala di Palazzo dei Convegni si terrà il primo incontro di approfondimento in programma, il workshop “Se lo sport fa l’Europa”. Lo sport, meglio dell’economia, come linguaggio per parlare ai cittadini europei e rispondere alla crisi dell’Unione Europea sarà il tema al centro del tavolo di lavoro coordinato dal professore ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Bologna Fulvio Cammarano, con gli interventi previsti dell’europarlamentare Silvia Costa in collegamento da Bruxelles, del responsabile dei progetti comunitari e dirigente del Coni Marco Arpino Schoch, il prof. UniBo Nicola Sbetti, le campionesse olimpiche Valentina Vezzali e Elisa Di Francisca, la prima atleta a sventolare una bandiera europea sul podio alle Olimpiadi di Rio del 2016.

Alle 21.30 gli Eugif scendono in piazza con il corteo inaugurale. Gli atleti e i rappresentanti delle realtà sportive locali sfileranno lungo corso Matteotti fino a piazza della Repubblica dove si terranno i saluti ufficiali e il benvenuto della città agli schermidori.

