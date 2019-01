Il Club Scherma Ancona si tinge di azzurro, in arrivo i Campionati del Mediterraneo

Il Club Scherma Ancona si tinge sempre più di azzurro. La scorsa settimana sono state diramate le convocazioni per la squadra azzurra che parteciperà all'edizione 2019 dei Campionati del Mediterraneo, in programma a Cagliari dal 1 al 3 febbraio. La delegazione sarà composta da 34 atleti. Tra questi spiccano tre atleti dorici del Presidente Maurizio Pennazzi, saranno in pedana con le fiorettiste, Alice Gambitta e Benedetta Pantanetti, mentre per coi fiorettisti Raian Adoul.

A completare il quadro azzurro anche il maestro Francesco Archivio nelle vesti di tecnico federale del fioretto. Una soddisfazione immensa che premia il lavoro che staff Tecnico e Atleti ogni giorno conducono tra le pedane del Club Scherma Ancona. I risultati giunti a cavallo tra gli ultimi mesi del 2018 e i primi giorni del 2019 hanno evidentemente convinto il Commissario Tecnico che fosse giunto il momento dare una chance a questi ragazzi, ed è così che oggi è iniziata l'avventura e che nel prossimo fine settimana porterà la delegazione in partenza con volo da Fiumicino, verso Cagliari con l'Italia tornerà ad ospitare un'edizione dei Campionati del Mediterraneo dopo quelli di Chiavari del 2014 e che sono rimasti ancora nei ricordi dei vari delegati. La scherma italiana, così, torna a rivestire quel ruolo baricentrico nell'ambito del Mediterraneo, non solo a livello geografico ma anche in seno alla Confederazione.

Una grande occasione per non solo per i tre atleti dorici e una grande gioia per il maestro Archivio ma un grande onore e vanto per tutto il Club dorico.