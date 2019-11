Scherma, a Senigallia il campionato regionale a squadre Under 14

SENIGALLIA - Saranno oltre cento i giovani atleti, provenienti da tutta la regione, i protagonisti del Campionato Regionale di Scherma a squadre Under 14 maschile e femminile che si terrà a Senigallia la prossima domenica 10 novembre. Presenti 33 squadre rappresentative dei club marchigiani che si contenderanno il titolo regionale nelle rispettive categorie di Fioretto, Spada e Sciabola.

Le competizioni, avranno inizio alle ore 08.30 e si susseguiranno fino al tardo pomeriggio. Si svolgeranno in contemporanea su 8 pedane allestite all’interno del Palasport di via Capanna, trasformato per l’occasione in sala d’arme. L’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia e dalla Federazione Italiana Scherma, sarà organizzato dal Club Scherma Montignano-Marzocca- Senigallia A.s.d. La gara, che quest’anno cade nel trentennale della fondazione del Club, sarà l’occasione per incentivare a livello locale la conoscenza e la diffusione di questa splendida disciplina che tante soddisfazioni ha regalato all’Italia sportiva nel mondo. La manifestazione sarà a ingresso libero e la partecipazione della cittadinanza particolarmente gradita.