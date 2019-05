Campionati Italiani Cadetti, la fiorettista anconetana Pantanetti conquista l'oro

LECCE - Il PalaVentura e l'impianto di LecceFiera hanno accolto la seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani Lecce2019. Dopo l'assegnazione dei primi titoli under17 nella prima giornata, questo sabato si è concluso il programma riservato ai Cadetti e si è aperto quello dedicato ai Giovani.

Nella gara di fioretto femminile Cadetti, il titolo italiano è andato a Benedetta Pantanetti. La fiorettista del Club Scherma Ancona sale sul gradino più alto del podio dopo aver vinto per 15-10 l'assalto contro Karen Biasco del Fides Livorno. Terzo posto per Ludovica Mancini del Frascati Scherma, sconfitta da Benedetta Pantanetti per 15-7, e per Irene De Biasio della Comense Scherma, superata 15-13 da Karen Biasco.